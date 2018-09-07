Altın fiyatları bugün düşüşte! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların internette en çok araştırdığı konulardan biri güncel altın fiyatları... Altının kilogramı 249 bin 250 TL'ye geriledi. Çeyrek altın 404 TL, ggram altın ise 248,20 TL oldu. İşte 7 Eylül güncel altın fiyatları...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 248 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,20 liradan, bin 634 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 655 liradan, 226 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230 liradan, bin 597 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 617 liradan, 799 liradan alınan Yarım Ziynet 809 liradan ve 399 liradan alınan Çeyrek Ziynet 404 liradan satıldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 249 bin 250 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 249 bin, en yüksek ise 253 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 2,46 düşüşle 249 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 234 milyon 649 bin 397,59 lira, işlem miktarı ise 927 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 236 milyon 752 bin 163,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sadres Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

İHA-AA