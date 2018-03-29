Altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatı kaç lira? 29 Mart 2018 Perşembe

Altın yükselişini sürdürüyor! 29 Mart Perşembe bugün çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları bugün yine yükselişte. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları bugün güne yükselişle başladı. 29 Mart Perşembe altının gramı 171,22 liradan alınırken 171,27 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın ve Cumhuriye altını ne kadar? İşte 29,3.2018 güncel altın fiyatları...