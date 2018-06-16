Altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Haziran güncel altın fiyatı

16 Haziran Pazar güncel altın fiyatları! Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında dalgalanma ve yükseliş sürüyor. Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? soruları büyük merakla araştırılıyor. Merkez Bankası müdahalesinin ardından beklenen düşüş yavaş yavaş hissedilmeye başlasa da son dönemde altın fiyatları yine yükselmeye başladı. 16.6.2018 Pazar yani bugün altın fiyatında Kapalıçarşı'da altının gramı 194,49'dan alınırken 194,63 lira civarından satılıyor. İşte günlük altın fiyatları...

16 Haziran Pazar 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. Merkez Bankası kararı sonrası 16.6.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükseliş gözlemlendi. Altın 194-195 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

194,49 liradan alınırken, 194,63 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 310,22 liradan alınırken 317,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 618,50'dan alınırken 634,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1288,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.