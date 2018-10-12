Altın fiyatları bugün ne durumda? Düşüşteki gram ve çeyrek altın fiyatlarında son rakamlar!

Altın fiyatları dün öğlen saatlerinden itibaren düşüş eğilimine geçti ve bu düşüş sabah saatlerinde de devam etti. Gram altın, 231,73 liradan alıp, 231,81 liradan satılıyor. Altın üzerine yatırımı olanlar ya da yatırım yapmayı planlayanlar altın fiyatlarındaki son gelişmeleri anbean takip ediyor.
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ
Altın fiyatları dün bir miktar kayıp yaşadı ve çeyrek altın günü 377 TL dolaylarında kapadı. Altın fiyatları bugün ise şu şekilde başladı; Çeyrek altın 372,55 liradan alınırken, 381,21 liradan satılıyor.
12 EKİM ALTIN FİYATLARI
Gram altın: Gram altın, 231,73 liradan alıp, 231,81 liradan satılıyor.
Çeyrek altın: Çeyrek altın 372,55 liradan alınırken, 381,21 liradan satılıyor.
Yarım altın: Yarım altın 742,77 liradan alınırken, 762,43 liradan satılıyor.
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