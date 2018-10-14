Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın ve çeyrek altın fiyatı…

Yatırımını altına yapanlar ve altın almayı düşünenler altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın ve gram altın en çok merak edilen altın türleri arasında yer alıyor. İşte 14 Ekim altın fiyatları...

Özellikle yatırımcı ve hediyelik almak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatları sıkça değiştiği için almak isteyenler tarafından altının fiyatları ve Kapalıçarşı’daki gelişmeler sürekli araştırılan konuların başında geliyor. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın kaça satılıyor? Yatırımını altın üzerine planlayan vatandaşlar da altın fiyatlarını merak ediyor. 14 Ekim tarihli günün altın fiyatlarına göre çeyrek altının alışı, 366,53 olurken, satış fiyatı ise 375,06 civarında seyrediyor. Gram altın ise 230,0133'dan fiyatlandırılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 1.518,0000 Satış 1.541,0000

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 730,7700 Satış 750,1200

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış 1.466,1200 Satış 1.495,6500

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.