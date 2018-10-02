Altın fiyatları bugüne nasıl başladı! İşte 2 Ekim güncel atın fiyatları…

Altın fiyatlar üst noktada ve artışlarını da sürdürüyor. Vatandaş düğünlerde çeyrek altın takmaktan da vazgeçti. Gram altına rağbet arttı ancak gram altın da el yakıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,04 azalış gösterdi. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,30 lira oldu. Peki çeyrek, tam ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 2 Ekim güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Yeniden yükselişe geçmesinin ardından vatandaşlar “Dün çeyrek ve gram altın ne kadardı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Altının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizden okuyabilirsiniz. GÜNCEL ALTIN FİYATLAR GRAM ALTIN:İstanbul Kapalıçarşı’da 227,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,30 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN: 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI: Bin 496 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 517 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan satılıyor

TAM ALTIN: Bin 462 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 482 liradan satılıyor

YARIM ALTIN: 731 liradan alınan Yarım Ziynet 741 liradan satılıyor

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