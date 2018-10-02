Altın fiyatları bugüne nasıl başladı! İşte 2 Ekim güncel atın fiyatları…

Altın fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Yeniden yükselişe geçmesinin ardından vatandaşlar “Dün çeyrek ve gram altın ne kadardı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Altının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizden okuyabilirsiniz.
GÜNCEL ALTIN FİYATLAR
GRAM ALTIN:İstanbul Kapalıçarşı’da 227,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,30 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN: 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satılıyor
CUMHURİYET ALTINI: Bin 496 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 517 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan satılıyor
TAM ALTIN: Bin 462 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 482 liradan satılıyor
YARIM ALTIN: 731 liradan alınan Yarım Ziynet 741 liradan satılıyor
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