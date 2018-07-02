Altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 2 Temmuz güncel altın fiyatı…

Altın fiyatları ne durumda? Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatları en hareketli günlerini yaşadı. Durmaksızın yükselen altın fiyatlarını son günlerde duruldu ve yatay seyrediyor. Altının son durumu yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın bugün 185,14 liradan alınıp 185,16 liradan satılıyor. İşte günün altın fiyatları...

Altın fiyatlarında ufak değişimler gözleniyor. Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatları en hareketli günlerini yaşadı. Durmaksızın yükselen altın fiyatlarını son günlerde duruldu ve stabil bir konumda seyrediyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte yanıtlar…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

2 Temmuz tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

185,14 liradan alınırken 185,16 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 294,34 liradan alınırken 301,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 586,85 liradan alınıp, 602,13 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.214,00 liradan alınıp 1.227,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK VE YARIM GRAM ALTINA YÖNELİŞ FAZLA

Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşların altın tercihleri değişmeye başladı. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşların yeni gözdesi fiyatı 45 lira olan ‘0.25 çeyrek gram altın' ile fiyatı 95 lira olan ‘0.5 yarım gram altın' oldu. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki artışının devam ettiğini söyledi. Bunun jeopolitik, ekonomik ve sosyolojik olmak üzere çeşitli nedenleri olduğunu belirten Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, sözlerine şöyle devam etti:

CİDDİ YÜKSELİŞ VERDİ

“Ancak şu anda dünya üzerindeki altının çok yüksek fiyatlarda seyretmesinin altında yatan gerekçelerin birkaç tanesinin başında karşılıksız doların ciddi derecede dünyada rahatsızlık verici olmasıdır. Bunu istinaden de güçlü ekonomilerin, Amerikan ve Çin ekonomilerinin ekonomik savaşları yüzünden, netice itibarıyla bu da değerli madenlere olan altının güvenli liman olmasına istinaden yatırımcıyı daha çok oraya çekiyor. Bu da doğal olarak altın fiyatını devamlı yukarıda tutuyor. Neticede TL karşılığında da baktığımız zaman doların özellikle seçim öncesindeki artışının paralelinde altın fiyatları da TL bazında ciddi yükseliş verdi.”

Altında bu yılki fiyatların geçen yıla göre yüksek pozisyonda olduğunu kaydeden Timur Ay, “Doğal olarak tüketici de düğün sezonunun başladığı dönemlerde zamanında çeyrek altın, yarım altın, tam altın alırken, şu anda gram altın, yarım gram altın ve çeyrek gram altına olan talebi arttı. Gram altının yaklaşık 185-190 lira, yarım gram altının olarak 90-95 lira, çeyrek gram altının da 40-45 lira bandında olması tüketicinin düğünlerdeki ilgisini karşılayabiliyor. Bu yüzden sektörümüz içerisindeki bizler gibi sektör temsilcileri de düğün sezonunda altın açıklarını gram altınla tamamlıyoruz” diye konuştu. Öte yandan Cumhuriyet altını 1227 TL, tam altını 1200 TL, yarım altın 602 TL ve çeyrek altın ise 301 TL'den satılıyor.