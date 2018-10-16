Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de altın fiyatları. Gerek yatırım yapmak gerek hediye almak için kullanılan altında fiyatlar yatay seyrine devam ediyor. Peki 16 Ekim'de çeyrek ve gram altın fiyatları kaç lira oldu?

Güncel altın fiyatları haberimizde. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 228,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229 liradan, bin 508 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 529 liradan, 208,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212,70 liradan, bin 473 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 493 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 368 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmeye başlayacağı beklentisinin dolar kurunun gerilemesine neden olduğunu belirtti. Dolar kurunda bu hafta tepki alımları gelebileceğini tahmin eden Memiş, “Bu hafta tepki alımlarıyla birlikte altının gram fiyatında toparlanma görebiliriz. Gram altının bugün 225-233,8 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz.” dedi.

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