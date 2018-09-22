Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki güncel değişimler…

Altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Altın en önemli yatırım araçları arasında yerini koruyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde hareketli anlar yaşasa da bu hafta yatay bir seyir izliyor. Yatırımcısı tarafından merak edilen altın fiyatları, serbest piyasada gram altın fiyatı 22 Eylül sabah saatleri itibariyle gram altın 242,55 liraya, çeyrek altın 395,82 liraya satılıyor.

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Altının çeyrek fiyatı, bugün 386,35 TL alış fiyatı, 395,63 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Cumartesi günü altın kaç lira? Altın almak için uzmanlar ne diyor? İşte merak edilenler…

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı alış olarak 242,29 lira, satış olarak 242,48 lira dolaylarında seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın 386,35 liradan alınırken 395,63 liradan satılıyor. Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatları 22 Eylül sabahına 770,28 TL alış, 791,27 satış rakamıyla başladı. Yarım altın 22 ayar olup 3,608 gram gelmektedir. Cumhuriyet altınlarından olan yarım altın “1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” gereği, ağırlıkta, ayarda ve kalitede güveni ve standardı sağlamak üzere sadece Darphane tarafından üretilir. Bugün yarım altının fiyatı 790 liradan işlem görüyor.

‘OVP'YE OLUMLU TEPKİ ALTINI DÜŞÜREBİLİR'

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün yurt içi piyasaların Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak Orta Vadeli Program'a (OVP) odaklandığını vurguladı. Piyasaların OVP’ye olumlu tepki vermesi durumunda döviz kurları ve altının gram fiyatında düşüşlerin devam edeceğini belirten Memiş, “Gram altında düşüşlerde 238 lirayı destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Olası yükselişlerde altının gram fiyatı 250 lira seviyesine kadar çıkabilir.” ifadelerini kullandı. Memiş, dün dolar varlıklarının gerilemesiyle altının ons fiyatının toparladığını ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.200 doların destek, 1.210 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.