Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın haftayı kaç lirada kapattı?

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcı tarafından merakla araştırılırken, altın fiyatlarının geçtiğimiz aylardaki hızlı hareketi durmuş gibi görülüyor. 24 Kasım tarihinde gram altın 208 lira bandında işleme başladı. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki ateşli dönem geride kaldı ve bir süredir altın fiyatları yatay seyirde işlem görüyor. 24 Kasım tarihinde yani bugün, gram altın 207,82 TL'den alınırken, 207,92 TL'den satılıyor. Yatırım için tercih edilen altın türlerinden olan çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

24 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 24 Kasım tarihinde, 332,74 TL’den alınıp, 340,32 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 207,82 TL’den alınırken 207,92 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.379,00 TL’den alınırken, 1.400,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 663,41 TL’den alınıyor ve 680,65 TL’den satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

AA Finans Analisti İslam Memiş, gerileyen dolar kurunun altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu belirterek, “Altının gram fiyatı, yükseliş trendini sürdürebilmesi için teknik olarak 212 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Dolar kurunda beklediğimiz geri çekilmeler altının gram fiyatını baskılayabilir. Teknik olarak düşüşlerde 207 ve 205 lira seviyelerini takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacağını bildiren Memiş, ons altının 1.227 doların üzerinde kapanış yapması durumunda 1.237 dolara kadar yükseleceğini, düşüşlerde ise 1.207 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.