Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? İşte yatay seyir izleyen altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki son durum hem vatandaş hem de yatırımcı tarafından merakla araştırılırken, altın fiyatlarında geçtiğimiz dönemde yaşanan yükseliş ve dalgalanma hareketleri durulmuş gibi görünüyor. Son bir haftada düşüş yaşayan altında, gram fiyat bugün, 211,57 TL alış, 211,64 TL satış olarak görülüyor.

Son haftalarda dövizin de etkisiyle düşüşe geçen altında gram fiyatı ve çeyrek, yarım altın fiyatları haberimizde. Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 21 KASIM

Çeyrek altın 21 Kasım tarihinde, 338,44 TL’den alınıp, 346,15 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 211,57 TL’den alınırken 211,64 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.401,00 TL’den alınırken, 1.422,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 674,77 TL’den alınıyor ve 692,30 TL’den satılıyor.

EKONOMİDE GÜNCEL GELİŞMELER

1) SGK'DAN PRİM BORÇLULARINA YAPILANDIRMA



Son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanındı. Vatandaşlar prim borçlarını maksimum 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

2) ALBAYRAK VE ERDOĞAN'DAN SOĞAN FİYATI AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yükselen soğan fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan,”Asla taviz yok. Patates, soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler.” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise stokçularla mücadele ettiklerini belirterek Polatlı'da yapılan denetimlerde 50 bin tondan fazla soğanın depolandığını belirlediklerini söyledi.

3) NORVEÇLİLER PETROL ARAYACAK



Norveçli petrol ve doğal gaz şirketi Equinor’un keşif birimimin başında bulunan Tim Dodson, gelecek yıl Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya’da karada keşif sondaj kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

Dodson Equinor’un 2019 yılında bu yıla göre uluslararası alanda daha fazla keşif kuyusu ve karada daha fazla keşif sondaj kuyusu açmayı planladığını belirtti.

4) DOLAR NE KADAR OLDU?



Dolardaki zayıf seyir ve TL'ye yönelik iyimserlikle geçen hafta yönünü sert bir şekilde aşağı çeviren dolar/TL bugün güne 5.32 civarında yatay bir seyirle başladıktan sonra 5.35'in üzerini test etti. Benzer şekilde tahvil bono getirileri de yükseliş gösterdi.

Bankacılar bugün TL'deki değer kaybının benzer para birimlerine göre bir miktar daha kuvvetli olduğunu belirttiler.

Bankacılar negatif ayrışmaya dikkat çekseler de bunun yüzdesel olarak “oldukça sınırlı” olduğunu da belirttiler. TL bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.9 değer kaybederken benzer para birimlerinde yüzde 0.3 ile yüzde 0.85 bandında değer kayıpları gözlendi.