Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 22 Ağustos güncel altın fiyatları…

Küçük yatırımcının merak ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları haberimizde. Altın fiyatları son aylarda Amerika ile yaşanan gerilim nedeniyle dalgalanmalar gösteriyor. Dolarda değişim yaşandıkça Kapalıçarşı ve Serbest piyasada fiyatlar da değişiyor. Bugün yani 22 Ağustos Çarşamba günü gram altın 229,82 liradan alınırken 229,86 liradan satılıyor.

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları doların dalgalanması ile birlikte haftalardır ani iniş çıkışlar gösteriyor. Bayramın gelmesi ile birlikte düğün sezonu da arttı. Düğünlere iştirak edecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Bugün çeyrek altın 369,65 liradan alınırken, 379,47 liradan satılıyor. Peki gram altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 22 AĞUSTOS

Çeyrek altın 364,35 liradan alınırken 373,43 liradan satılıyor. Gram altın 229,82 liradan alınırken 229,86 liradan satılıyor. Yarım altın 726,41 liradan alınıp, 746,86 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1500,00 liradan alınıp 1520,00 liradan satılıyor.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Analistler, bugün açıklanacak önemli bir veri olmadığını ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, hafta genelinde ise yarından itibaren hareketlenecek veri takviminin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen hamlelerin Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısını hafifletebileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında ise 1.205 doların destek konumuna geldiğini söyledi. Yeni haftayla beraber altın fiyatlarında yükseliş gözlendi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rakamlar son bir aydır yükseliş ivmesinde devam ediyor. Ateşi bir türlü sönmeyen altın fiyatları yatırımcıları alım yapmak yerine satışa yöneldi. TCMB'den yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği bildirildi.