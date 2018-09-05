Altın fiyatlarında son dakika rakamları: Altın yükseldi sarraflar boş kaldı!

Altın fiyatlarındaki yükseliş kuyumcuları da etkiliyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini araştırırken çeyrek ve gram altın fiyatları yakından takip ediliyor. Sarraflar Çarşısı'ndan gelen haberlere göre kuyumcu dükkanları adeta sinek avlarken vatandaşlar kuyumcuların önünden bile geçemediklerini dile getirdi. İşte altın fiyatlarına dair son detaylar...

Altın fiyatlarındaki hareket devam ediyor. Altın fiyatlarında son dakika rakamları bugün Gram altın 257,1 lira, çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.713 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Dün ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 255,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazanarak 257,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını da 1.713 liradan satılıyor. Dünkü düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.193 dolardan işlem görüyor.

SARRAFLAR ÇARŞISI BOŞ KALDI

Altın fiyatlarının tüm zamanların tarihi zirvesine yükselmesi Konya’daki Sarraflar Yeraltı Çarşısının boş kalmasına neden oldu. Kuyumcu dükkanları adeta sinek avlarken vatandaşlar kuyumcuların önünden bile geçemediklerini dile getirdi. Konya'da Sarraflar Yeraltı Çarşısı altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle boş kaldı. Altın alma isteğiyle çarşıya gidenler vitrine bakmakla yetiniyor. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, altın fiyatlarındaki yükselişin kuyumcu esnafının da zor durumda bıraktığını söyledi. Mehmet Kuşdemir, “Altın fiyatları 15 gün önce atağa kaktı. Bu yükseliş halen de devam ediyor. Nereden kaynaklanıyor bu yükseliş derseniz, malum Türkiye'ye bir ekonomik kriz olarak yansıdı bu altın fiyatlarının yükselmesi de. Bizler de bu konuda zorlanıyoruz. Sekizinci ayın başından itibaren Amerikan dolarındaki baskı maalesef diğer kıymetli emtiaya da yansıdı. Bunun içinde altın da var” dedi. “Türkiye ekonomimiz bunu aşacak kuvvettedir” Altın fiyatların yüzde 25 civarında arttığını dile getiren Kuşdemir, “Bir ay içinde altın fiyatları yüzde 20-25 oranında yükseldi. Buda düğün yapacaklara, altın alacak veya altınla borcu olanlara ek bir yük getirdi. Fiyatların yükselmesi hakikaten bizim satışlarımızı düşürdü. Ama biz bunu aşacağız. Bizim Konya ekonomimiz, Türkiye ekonomimiz bunu aşacak kuvvettedir. Bu sürecin geçeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Kuyumcular altın fiyatlarının artmasını doların yükselmesine bağlarken, çarşıya gelenler ise altın alamadıklarını, sadece vitrine bakıp geçtiklerini, böyle giderse çocuklarını evlendirmelerinin zor olacağını vurguladı.