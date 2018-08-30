Altın fiyatları coştu! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Yeniden yükselişe geçmesinin ardından vatandaşlar "Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Altının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Çeyrek altın 407 TL oldu. Vatandaş düğünlerde çeyrek altın takmaktan da vazgeçti. Gram altına rağbet arttı ancak gram altın da el yakıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,20 lira oldu. İşte 30 Ağustos güncel altın fiyatları…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 250 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 250,20 liradan, bin 648 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 669 liradan, 228 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232 liradan, bin 610 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 630 liradan, 805 liradan alınan Yarım Ziynet 815 liradan ve 402 liradan alınan Çeyrek Ziynet 407 liradan satıldı.

İHA