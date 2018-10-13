Altın fiyatları: Düşüşe geçen altın fiyatlarındaki son rakamlar…

Yaşanan gelişmeler sonrası düşüşe geçen dövizin yanında altın fiyatları da aşağı yönlü bir seyir izledi. Altın fiyatları dün sabah saatlerinde gram olarak 232 lira dolaylarında seyrediyordu, düşüşle beraber gram altın fiyatı 229 lira civarına indi. İşte 13 Ekim tarihli altın fiyatlarında son durum...

Son birkaç günde yaşanan gündemsel gelişmeler altın fiyatlarını etkiledi. 13 Ekim tarihli altın fiyatlarına göre gram altın 230 lira sınırlarında, çeyrek altının satış fiyatı ise 380 lira dolaylarında. Aşağıda çeyrek, gram, yarım ve cumhuriyet altını alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın 229,87 TL’den alınırken 229,97 TL’den satılıyor ve dünkü rakamlara göre -1,27%’lük bir düşüş gerçekleştirdi.

Çeyrek altın 371,58 TL’den alınırken 380,54 TL’den satılıyor. Yarım altın ise 740,83 TL’den alınıp 760,44 TL’den satılıyor. Yatırımcıların tercih ettiği altınlardan olan cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.535,00 TL, satış fiyatı 1.558,00 TL.

ALTININ KAÇ AYAR OLDUĞU NASIL HESAPLANIR?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir.

24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).

22 ayarda gram başına 916 milyem (mg),

18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.