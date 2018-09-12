Altın fiyatları düşüşte! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri... Sabah saatlerinde çeyrek altın 401 TL'den satılıyordu akşam saatlerinde ise 398 TL'ye düştü. Altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesi vatandaşların ve yatırımcıların merakını artırıyor. Uzmanlar yarın açıklanması beklenen Merkez Bankası faiz kararının altın fiyatlarını düşüreceğini düşünüyor. İşte 12 Eylül güncel altın fiyatları...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 244 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 243,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 244 liradan, bin 608 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 629 liradan, 225,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 226,50 liradan, bin 571 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 591 liradan, 786 liradan alınan Yarım Ziynet 796 liradan ve 393 liradan alınan Çeyrek Ziynet 398 liradan satıldı.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

MERKEZ BANKASI FAİZE NE YAPACAK?

Ekonomi zor günlerden geçerken piyasa beklentisi faiz artırımının gerçekleşeceği yönünde. 13 Eylül'de Merkez Bankası olağan Para Politikası Kurulu'nu toplayacak. Bankanın ne kadarlık bir faiz artırımında bulunacağı konusunda görüş tahmin etmek zor. Abu Dhabi Commercial Bank Baş Ekonomisti Monica Malik dün katıldığı Bloomberg yayınında tahminlerin 300 baz puan ile 700 baz puan arasında gidip geldiğini söylüyor.

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