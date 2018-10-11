Altın fiyatları düşüşte! İşte düşüşe geçen altın fiyatlarındaki son durum…

Altın fiyatlarında aşağıya doğru hareket yaşanıyor. Altın fiyatlarında sabah saatlerinde başlayan düşüş dikkat çekti. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,60 lira oldu. İşte 11 Ekim tarihli altın fiyatları...

Bir süredir yükselişiyle sık sık haberlere konu olan altın fiyatları bugün düşüş yaşıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 230,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,60 liradan, bin 518 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 539 liradan, 210 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214 liradan, bin 484 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 504 liradan, 742 liradan alınan Yarım Ziynet 752 liradan ve 371 liradan alınan Çeyrek Ziynet 376 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,53’lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,53’lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 501,42 puanlık azalışla 93 bin 939 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,56, holding endeksi de 1,82 değer kaybetti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 20.07 düzeyinde kaldı, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.35 artışla yüzde 27 düzeyinde.

Merkez Bankası´nın ödemeler dengesi verileri sonrasında işlemlerde;

– dolar en düşük 5.9795 ve en yüksek 6.0855 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira,

– euro en düşük 6.9179 ve en yüksek 7.0518 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira,

– sterlin en düşük 7.8962 ve en yüksek 8.0586 lirayı gördükten sonra 7.90 – 7.91 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.11 düşüşle 95.36 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.22 artışla 1.1545´e yükseldi.