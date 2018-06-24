Altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 24 Haziran güncel altın fiyatı…

Altın fiyatlarındaki ufak hareketler sürüyor. Gündemde olan altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altının fiyatlarındaki hızlı yükseliş durdu ve ufak hareketler devam ediyor. Gram altın bugün 186,793 liradan alınıp 186,96 liradan satılıyor. Altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
24 Haziran tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde;
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
190,85 liradan alınırken 190,94 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 306,18 liradan alınırken 313,16 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın 610,70 liradan alınıp, 626,59 liradan satılıyor
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.270,00 liradan alınıp 1.283,00 liradan satılıyor.