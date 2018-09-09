9 Eylül güncel çeyrek ve gram altın fiyatı! Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı!

Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri oluyor… Döviz fiyatlarındaki artış altın fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Cuma günü bir miktar gerileyen altında bugün gram altın 246 lira bandında işlem görüyor...

9 Eylül Pazar günü altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar ‘çeyrek ve gram altın ne kadar oldu’ sorusunun yanıtını Google’da arıyor. Hareketli haftalar geçiren altın fiyatları haberimizde. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları… ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN: Gram altın 246,50 liradan alınırken 246,62 liradan satılıyor. ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 395,91 liradan alınıyor ve 405,41 liradan satılıyor. YARIM ALTIN: Yarım altın 789,55 liradan alınıp, 811,03 liradan satılıyor. CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.635,00 liradan alınıp 1.655,00 liradan satılıyor. ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise; 1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep, 2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri, 3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları, 4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları, 5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri, 6- Merkez bankalarının para politikaları, 7- Reel faiz hadleri, 8- Enflasyon oranları, 9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları, 10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri, 11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı, 12- Spekülatif amaçlı işlemler, 13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.