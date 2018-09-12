12 Eylül’de çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları dövizle beraber hareketleniyor. Dolarda değişim yaşandıkça Kapalıçarşı ve Serbest piyasada altın fiyatları da değişiyor. Küçük yatırımcının merak ettiği gram ve çeyrek altın fiyatı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilen rakamlar...

Altın fiyatlarının son durumu merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği altın fiyatları gün içinde internet üzerinde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları son aylarda Amerika ile yaşanan gerilim nedeniyle dalgalanmalar gösteriyor. Dün akşamı gramı 248 lira dolaylarında kapatan altın fiyatlarında son durum ne?

12 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 395,37 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 404,54 lira

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246,66 lira oldu

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.635,00 liradan alınırken 1.655,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.