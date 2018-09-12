Altında güncel fiyatlar! 12 Eylül tarihli altın fiyatları ne durumda? İşte güncel emtia piyasası…

Altındaki hareket devam ettikçe yatırımcılar ve altın almayı planlayanlar merakla altın fiyatlarını araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.641,00 lira oldu. AA Finans Analisti İslam Memiş, ticaret savaşları ve Orta Doğu'da savaş riskinin artması gibi nedenlerin, küresel piyasalarda belirsizliğin devam etmesine yol açtığını söyledi. Piyasa oyuncularının, pozisyon almakta kararsız kaldığını ifade eden Memiş, "Emtia fiyatları kendine yön belirlemekte zorlanıyor. Dolar varlıklarında yaşanan günlük dalgalanmalar piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğine işaret ediyor...

Altın fiyatlarının son durumu merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği altın fiyatları gün içinde internet üzerinde en çok aranan konular arasında yer alıyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın faiz kararını açıklayacağını belirterek, piyasaların TCMB'nin faiz artıracağı yönünde beklentisini koruduğunu dile getirdi. Bu sebeple dolar kurunun yatay bir seyir izlediğini bildiren Memiş, “Dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan geri çekilmeler, altının gram fiyatının baskı altında kalmasına neden oluyor. Altının gram fiyatının 245-250 lira bant aralığında faiz kararını beklediğini söyleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.641,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.641,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 247,30 247,50 245,80 246,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.630,00 1.651,00 1.620,00 1.641,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,50 229,50 224,00 228,00

Lira(Tam) Ziynet 1.593,00 1.613,00 1.583,00 1.603,00

Yarım Ziynet 796,00 806,00 791,00 801,00

Çeyrek Ziynet 398,00 403,00 396,00 401,00

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.29 artışla varil başına 79.29 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.85 artışla 69.84 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 0.82 dolar artışla varili 76.02 dolara yükseldi. OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 75.20 dolar düzeyindeydi.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle karışık seyretti.

– gümüş yüzde 0.05 artışla 14.165 dolardan,

– altın yüzde 0.24 düşüşle 1,199.3 dolardan,

– bakır yüzde 0.59 artışla 2.637 dolardan,

– platin yüzde 0.16 artışla 790.6 dolardan,

– paladyum yüzde 0.07 düşüşle 961.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 404 liraya, Cumhuriyet altını da 1,655 liraya döndü.

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.