Altın fiyatları kaç lira oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında 24 Eylül rakamları…

Altın fiyatları son günlerde stabil bir seyir ilerliyor. Altının gramı 24 Eylül sabah saatleri itibariyle 242 lira bandında seyrederken, altın yatırımcısı vatandaşlar ve altın almayı planlayanlar fiyatları yakından takip ediyor. İşte günün son dakika altın fiyatlarıyla ilgili gelişmeler...

Altın fiyatları özellikle küçük yatırımcıyı çok yakından ilgilendiriyor. Kültürümüzde hem hediye olarak kullanılan, hem de yatırım aracı olarak değerlendirilen altın da en çok gram ve çeyrek altın tercih ediliyor. 24 Eylül tarihli altın fiyatları ise şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI: Altının gramının alış fiyatı 242,84 TL, satış fiyatı ise 242,88 TL olarak belirlendi. 24 Eylül sabah saatlerindeki fiyatların gün içinde değişmesi bekleniyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Çeyrek altın 386,35 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 395,63 lira.

YARIM ALTIN: Yarım altın 770,28 liradan alınırken 791,27 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAFTANIN BEKLENTİLERİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altında yükselişlerin yatırımcısına satış fırsatı sunduğunu ifade etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı ile Türkiye-ABD ilişkilerindeki normalleşme haberlerinin altın fiyatlarında düşüşlere neden olabileceğini belirten Memiş, “Fed’in faiz kararı altının ons fiyatını, siyasi haber akışları da altının gram fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir. Altının gram fiyatında teknik olarak kısa vadede 237 ve 230 lira seviyelerini takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.