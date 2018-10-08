Altın fiyatları kaç lira oldu? İşte haftanın açılış günüde çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son durum merak konusu. Çeyrek altın ne kadar? Ekim ayının ikinci haftasının başında altın fiyatları günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ülkemizde hem yatırım amacı hem de hediye olarak alınan altın vatandaşların yakın takibinde. Peki özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ekim altın güncel fiyatları…

Altın fiyatları ekonominin en merak edilen konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Küçük, büyük tüm yatırımcıların büyük ilgiyle takip ettikleri altın fiyatları 8 Ekim tarihinde ne durumda? Çeyrek altın 380 lira dolaylarında seyrediyor. İşte çeyrek, gram ve yarım altında günün fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR? 8 EKİM 2018

Gram altın, altının gramı alış 236,98 lira üzerinden işlem görürken, satış 237,03 liradan Kapalı Çarşı'da satılıyor. Bir önceki hafta gram altın, 1 Ekim’de altının gramı 232.08 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 8 EKİM 2018

Çeyrek altın, alış 376,86 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 385,94 liradan Kapalı Çarşı'da satılıyor. Bir önceki hafta çeyrek altın, 1 Ekim’de 383.51 liradan satıldı.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN GEÇEN HAFTA KAZANDIRDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5,08 değer kaybederken, altın yüzde 3,18, dolar yüzde 1,74 ve avro da yüzde 1,28 değer kazandı. AA'nın aktardığına göre BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.647,00, en düşük ise 93.169,15 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,08'lik azalışla 94.883,47 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artarak 237 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13 artışla 1.581 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 375 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 386 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 1,74 değer kazanarak 6,1280 liraya, avro da yüzde 1,28'lik artışla 7,0640 liraya çıktı. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,24, yatırım fonları da yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile “Kıymetli Madenler Fonları” oldu.