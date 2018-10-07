Altın fiyatları kaç lira oldu? Yatırımcının merak ettiği çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları gündemden düşmüyor. Türk yatırımcılarının ve vatandaşlarının en çok takip ettiği konuların başında; altın fiyatları geliyor. Peki özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 7 Ekim altın güncel fiyatları…

Altın fiyatlarında düşüş ya da artış var mı? Yatırım amacıyla çokça tercih edilen altın ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını hızlandırmaya devam ediyor. Ülkemizde yatırım ve hediyeleşmek için kullanılan altın fiyatları anlık değişmeye devam ediyor. 7 Ekim altın fiyatlarındaki son durum ne?

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram, çeyrekten sonra en çok tercih edilen altın türüdür. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra vatandaşlar tarafından daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Gram bu sabah 236,76 liradan alınırken, 236,86 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR KAÇ TL?

Herkesin en çok tercih ettiği tür olan çeyrek, düne oranları bir miktarı düşüş yaşadı. 7 Ekim Pazar günü 376,86 TL’den alınan çeyrek altın, 385,94 TL’den satılıyor.

ALTIN YATIRIMCISI NE KADAR KAZANDI?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,18'lik atışla 237 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13'lük primle bin 581 liraya çıktı. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,74'lik artışla 6,1280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,28'lik primle 7,0640 lira oldu. Geçen hafta 7,8150 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,84'lik artışla 8,0370 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,39 değer kazancıyla 6,1730 liradan alıcı buldu.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.