Kapalıçarşı’da son altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselebilir?

18 Aralık 2018 salı günü altın fiyatları belli oldu. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı dünü yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bu sabaha yükselişle başlamasının ardından 215,5 lira seviyesinde dengelendi. Geçtiğimiz haftadan beri altın fiyatlarında durağanlık devam ediyor. Uzmanlar altının gram fiyatının yurt içinde dolar kurundan bulduğu destekle yükselebileceğini söylüyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Tam ve yarım altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları haftanın ikinci gününe de sakin başladı. Ağustos ayında en üst seviyesini gören altın fiyatları o günden beri küçük hareketlerle düşüş yaşıyor. Ancak Aralık ayının başında gözle görülür bir artış daha yaşadı. Ağustos ayındaki kadar yükselmese bir dengelenme yaşanmış oldu. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Yatırımcıların veya hediye almak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatları haberimizde. İşte 18 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları…

18 ARALIK ALTIN FİYATLARI

ALTININ ONS FİYATI: Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın ise sabah 09:30 civarında önceki kapanışın hemen altında 1.246,1 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN: Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 primle 215,3 liradan tamamladı.Bugüne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 215,5 liradan alıcı

buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI: Kapalıçarşı’da çeyrek altın 352 lira, Cumhuriyet altını da 1.441 liradan

satılıyor.

“ALTIN FİYATLARI 217 LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR”

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar endeksinin gerilediğini belirterek, “Dolar endeksinin gerilemesi, risk iştahının azalmasına neden olduğu için altın fiyatları değer kazandı. Fed’in faiz artırmama ihtimalinin piyasalar tarafından fiyatlandığını söyleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu. Memiş, altının ons fiyatının 1.245 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.255 dolara kadar yükselebileceğini, düşüşlerde ise 1.235 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi. Altının gram fiyatının yurt içinde dolar kurundan bulduğu destekle 217 liraya kadar yükselebileceğini ifade eden Memiş, olası geri çekilmelerde ise 210 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei´in, petrol üreticilerini, üzerinde anlaşılan üretim kısıntısını uygulamaya çağırmasıyla yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 60.60 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.29 artışla 51.35 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed´in bir sonraki yıl için faiz kararları hakkında ipuçları vereceği toplantı öncesinde yükseldi.

– gümüş, yüzde 0.33 artışla 14.685 dolardan,

– altın, yüzde 0.27 artışla 1,244.7 dolardan,

– bakır, yüzde 1.03 düşüşle 2.734 dolardan,

– platin, yüzde 0.31 düşüşle 782.9 dolardan,

– paladyum da yüzde 0.97 artışla 1,183 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,442 liraya döndü.