Altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek ve gram altında 11 Mart tarihli güncel fiyatlar…

Hem yatırım için hem de çeşitli önemli günlerde hediye etmek için alınan altının fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ne durumda, çeyrek altın ve gram altın 11 Mart tarihinde ne kadar oldu? Çeyrek altın güne 259,39 TL alış fiyatıyla 265,26 TL satış fiyatıyla başladı, işte detaylar...

Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmayı planlayanlar, altın fiyatları konusunda birçok detayı merak ediyor. Güncel olaylardan etkilenen altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları haberimizde…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 162 lira bandında ilerliyor. 11 Mart Pazar günü gram altın 162,1550 liradan alınırken 162,18 liradan satılıyor. Çeyrek altın 259,39 lira alınırken 265,26 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.072,00 liradan alınıp 1.084,00 liradan satılıyor buluyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.