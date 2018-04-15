Altın fiyatları ne durumda? İşte günün gram ve çeyrek altın fiyatları…

15 Nisan Pazar günü altın fiyatları belli oldu. Birikim yapmak isteyen vatandaşlar gram altın fiyatları bugün kaç lira sorusunun cevabını merak ediyor. Peki bugün altın kaç lira? Pazar günü altın alım fiyatı ne kadar? 15 Nisan Pazar günü gram altın 177,13 liradan alınırken 177,25 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

Altın yatırımcısının her gün sorduğu “Altın fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna güncel bilgilerle ayrıntılı cevap veriyoruz. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Nisan ayının ikinci haftası altın fiyatlarında geçtiğimiz aylara oranla hızlı yükselişte. Peki, İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 177 lira bandında ilerliyor. 15 Nisan Pazar günü gram altın 177,13 liradan alınırken 177,25 liradan satılıyor. Çeyrek altın 283,08 lira alınırken 282,52 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.170,00 liradan alınıp 1.182,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.