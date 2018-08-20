Altın fiyatları ne kadar oldu? Bayram gelirken altın fiyatlarının son durumu nasıl?

Altın fiyatları son aylarda Amerika ile yaşanan gerilim nedeniyle oldukça değişime uğradı. Altın kaç lira oldu sorusu altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Bugün çeyrek altın 369,65 liradan alınırken, 379,47 liradan satılıyor...

Altın fiyatları hem büyük hem küçük yatırımcı tarafından ilgiyle araştırılıyor. Doların inişli çıkışlı bir grafik ile ilerlemesi de gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarının da aynı doğrultuda dalgalı bir seyir izlemesine yol açıyor. Son birkaç gündür yatay bir seyre kavuşan altın fiyatlarında son durum ne?

ALTIN FİYATLARI 20 AĞUSTOS

Çeyrek altın 364,35 liradan alınırken 373,43 liradan satılıyor. Gram altın 229,82 liradan alınırken 229,86 liradan satılıyor. Yarım altın 726,41 liradan alınıp, 746,86 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1500,00 liradan alınıp 1520,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardı.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.