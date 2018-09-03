Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında hafta başının güncel rakamları…

Hafta başında altın fiyatlarında son durum ne? Döviz kurlarındaki artış altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu bugünün en çok merak edilenleri arasında… 1.75 grama denk gelen çeyrek altın 409,20 liradan işlem görüyor…

Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar gibi sorular altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları birçok değişimden etkileniyor Dolar ve Euro'daki artış sonrası altın fiyatları da yakından etkileniyor. Altının gram fiyatı son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayla beraber değişimler yaşıyor. İşte günün altın fiyatları…

3 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Kapalıçarşı'da çeyrek altın 399,61 lira alınırken 409,20 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN: Gram altın 253,82 liradan alınırken 253,31 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 796,72 liradan alınıp, 818,39 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.650,00 liradan alınıp 1.670,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTINLARIN YARIDAN FAZLASI HÜKÜMETLERİN ELİNDE

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır. Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır. Çıkarılan yerler: Mersin, Antakya, Niğde, Balıkesir, Kütahya, Bursa, İzmir ve çevresidir. Dünyada ise Yeni Gine’de çıkartılır.