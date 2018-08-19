Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ağustos güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları son yılların en dalgalı dönemlerinden birinde. Altın yatırımcısı merakla altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Altın kültürümüzde yatırımın yanında doğumlarda, düğünlerde bir hediye olarak da görülüyor. Altının gramı Kapalıçarşı'da 229,25 TL'den alınıp 229,34 TL'den satılıyor İşte bayram öncesi günün altın fiyatları detayları...

Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar gibi sorular altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları bir süredir dalgalı bir hareket izliyor ancak önceki dönemlere göre altın fiayatları çok yüksek fiyatları görmüş durumda. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın 369,65 liradan alınırken 379,47 liradan satılıyor. Gram altın 229,25 liradan alınırken 229,34 liradan satılıyor. Yarım altın 735,78 liradan alınıp, 757,71 liradan satılıyorCumhuriyet altını ise 1520,00 liradan alınıp 1550,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardı.