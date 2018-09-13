Karar sonrası altın fiyatları da çakıldı! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatların gündemdeki gelişmelerden etkileniyor, son günlerde yatay bir seyirde devam eden altın fiyatları Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararıyla beraber aşağı doğru hareketlenmeye başladı. Altının gram fiyatı saat 14:05 itibariyle 238 lira civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde altının 1 gramı 248 liranın üzerinden işlem görüyordu. İşte çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...