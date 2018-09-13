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Karar sonrası altın fiyatları da çakıldı! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatların gündemdeki gelişmelerden etkileniyor, son günlerde yatay bir seyirde devam eden altın fiyatları Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararıyla beraber aşağı doğru hareketlenmeye başladı. Altının gram fiyatı saat 14:05 itibariyle 238 lira civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde altının 1 gramı 248 liranın üzerinden işlem görüyordu. İşte çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

android-time 14:10 13 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Karar sonrası altın fiyatları da çakıldı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatların gündemdeki gelişmelerden etkileniyor, son günlerde yatay bir seyirde devam eden altın fiyatları Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararıyla beraber aşağı doğru hareketlenmeye başladı. Altının gram fiyatı saat 14:05 itibariyle 238 lira civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde altının 1 gramı 248 liranın üzerinden işlem görüyordu. İşte çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

Merkez bankasının açıkladığı karar sonrasında altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket başladı. Sabah saatlerinde 248 lira dolaylarında seyreden altının gram fiyatı kararın açıklanmasının ardından 235 liraya çekildi. İşte güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Aşağı doğru hareket kazanan gram altın 238,6852 liradan alınıyor ve 239,0725 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında Merkez Bankası kararı sonrası büyük düşüş görülüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın merkez bankasının faiz kararıyla beraber düşüşe geçti, çeyrek altın 374,8400 liradan alınırken 386,4100 liradan satılıyor. Yarım altın ise 747,3500 liradan alınıyor 772,8200 liradan satılıyor.

SABAH SAATLERİYLE BÜYÜK FARK!

Sabah saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı’da 248,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,80 liradan, bin 638 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 659 liradan, 226,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230,50 liradan, bin 601 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 621 liradan, 800 liradan alınan Yarım Ziynet 810 liradan ve 400 liradan alınan Çeyrek Ziynet 405 liradan satılıyordu. Faiz kararıyla fiyatlar düşüşe geçti…

Son güncelleme: android-time 14:3213.09.2018
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