Karar sonrası altın fiyatları da çakıldı! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Merkez bankasının açıkladığı karar sonrasında altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket başladı. Sabah saatlerinde 248 lira dolaylarında seyreden altının gram fiyatı kararın açıklanmasının ardından 235 liraya çekildi. İşte güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI
Aşağı doğru hareket kazanan gram altın 238,6852 liradan alınıyor ve 239,0725 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında Merkez Bankası kararı sonrası büyük düşüş görülüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın merkez bankasının faiz kararıyla beraber düşüşe geçti, çeyrek altın 374,8400 liradan alınırken 386,4100 liradan satılıyor. Yarım altın ise 747,3500 liradan alınıyor 772,8200 liradan satılıyor.
SABAH SAATLERİYLE BÜYÜK FARK!
Sabah saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı’da 248,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,80 liradan, bin 638 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 659 liradan, 226,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230,50 liradan, bin 601 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 621 liradan, 800 liradan alınan Yarım Ziynet 810 liradan ve 400 liradan alınan Çeyrek Ziynet 405 liradan satılıyordu. Faiz kararıyla fiyatlar düşüşe geçti…