Altın fiyatları: Gram altın fiyatı ve çeyrek altın ne kadar oldu? 9 Haziran altın fiyatı…

İşte günün altın fiyatları! Altın fiyatlarındaki ufak hareketler sürüyor. Gündemde olan altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altının fiyatlarındaki hızlı yükseliş durdu ve ufak hareketler devam ediyor. Gram altın bugün 186,793 liradan alınıp 186,96 liradan satılıyor. Altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor.

ALtın fiyatlarında hifif bir yükseliş gözleniyor! Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatları en hareketli günlerini yaşadı. Durmaksızın yükselen altın fiyatlarını son günlerde duruldu ve son durumu yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte yanıtlar…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

9 Haziran tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

186,93 liradan alınırken 186,96 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 300,13 liradan alınırken 306,98 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 598, 38 liradan alınıp, 613,96 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.250,00 liradan alınıp 1.263,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.