Altın fiyatları: Son gelişmelerle altın fiyatları düşüşte! İşte gram ve çeyrek altında son fiyatlar…

Altın fiyatları kaç lira oldu sorusunu soran altın yatırımcısı merakla araştırmalarını sürdürüyor. Çeyrek ve gram altın fiyatlarında düşüş gözleniyor. Hafta başında gramı 220 liranın üzerinde seyreden gram altın fiyatı bugün 214 lira bandında ilerliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları piyasanın kapanış gününü düşüşle tamamladı. Gram altın fiyatları 214 lira bandına kadar geriledi. İşte düşüş yaşayan altın fiyatlarında son rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarında son durum şu şekilde: Gram altın 214,80 TL’den alınırken, 214,91 TL seviyesinden satılıyor. Çeyrek altın ise 344,02 TL’den alınıyor ve 352,37 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altınında alış fiyatı 1.436,00 TL, satış fiyatı ise 1.458,00.

EKONOMİ HAFTAYI HANGİ GELİŞMELERLE KAPATTI?

1) EN FAZLA VERGİ VEREN KİŞİ VE KURUMLAR AÇIKLANDI

Türkiye'de en fazla gelir vergisi tahakkuk eden kişi ve kurumlar açıklandı. Enka Holding'in kurucusu vefat eden iş insanı Şarık Tara, 53 milyon 583 bin TL ile şahıslar bazında birinci oldu. Şirket bazında Merkez Bankası vergi rekortmeni oldu. Bankaya 3 milyar 91 milyon 367 bin TL ile kurumlar vergisi tahakkuk etti.

2) BEDELSİZ ARSANIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek.

3) ÜNLÜ TÜRK FİRMASINI ÇİNLİLER Mİ ALIYOR?

Türkiye'nin ünlü ev aletleri üreticisi Arzum'un Çinlilere satılacağı iddia edildi. Şirkete 100 milyon dolar değer biçiliyor. Mediterra Capital Yönetici Ortağı Ahmet Faralyalı, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Satış sürpriz olmaz” diye konuştu.

4) DOLAR VE EURO ALDIK

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 26 Ekim ile biten haftada yaklaşık 1.35 milyar dolar artışla 157.9 milyar dolar oldu. Vatandaşlar 26 Ekim ile biten haftada 598 milyon dolar ve 17 milyon euro aldı.

5) DOLAR GELİŞMELERİ

Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, ABD ile Türkiye'nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi sonrasında 5.4184 seviyesine kadar geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi açıklamanın ardından yüzde 18 seviyesinin altına gerilerken, hisse senetleri piyasası yüzde 2 civarı, bankacılık endeksi de yüzde 3'ün üzerinde primli hareket ediyor. ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesinden çıkardı. İki bakan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluğu nedeniyle ABD tarafından Ağustos ayında yaptırım listesine alınmıştı.

