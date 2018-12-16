Altın fiyatları yükseldi mi? 16 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları…

Ülkemizde en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altında fiyatlar yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta hafif bir yükselişle yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki 16 Aralık'ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bugün yani 16 Aralık’ta, İstanbul Kapalıçarşı’da 24 Ayar Külçe Altının gram fiyatı 214,60 lira. bin 413 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 434 liradan, 195,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199,50 liradan, bin 381 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 401 liradan, 690 liradan alınan Yarım Ziynet 700 liradan ve 345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 350 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Alış 345 TL, satış 350 TL

YARIM ALTIN: Alış 690 TL, satış 700 TL

GRAM ALTIN: Alış 214,40 TL, satış 214,40 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.413,00 TL, satış 1.434,00 TL



ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

haftalık bazda Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,38 değer kaybederken, altın yüzde 1,28, dolar yüzde 1,87 ve avro yüzde 0,93 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 93.453,70 puanı, en düşük ise 89.337,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,38 azalışla 90.528,64 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,28 artışla 214,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 kazançla 1.431,00 lira oldu. Geçen hafta 345 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 350 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,87 artışla 5,3930 liraya, avro da yüzde 0,93 değer kazancıyla 6,0840 liraya çıktı. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile “Borçlanma Araçları Fonları” oldu.