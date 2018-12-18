Altın fiyatları yükselecek mi? Çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki değişim…

Altın fiyatlarının geçtiğimiz aylarda yaşadığı hızlı hareketler son buldu. Kasım ayının ikinci yarısından bu güne durgun devam eden altın fiyatlarında bugün de durağanlık devam ediyor. Uzmanlar altın fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenip biraz da olsa yükselebileceğini öngörüyor. Bugün yani 18 Aralık'ta çeyrek ve gram aştın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın son günlerde yatay bir çizgide seyrediyor. Altın fiyatları güne hafif yükselişle başlamasının ardından dengelendi. Uzmanlar yaz boyunca yakaladığı yükseliş trendi duran altında fiyatlar dolar kurunun artması ile yükselebilir şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Bugün gram altının fiyatı bu sabaha yükselişle başlamasının ardından 215,5 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın fiyatı ise 252 lira seviyelerinde. ALTIN FİYATLARI YÜKSELEBİLİR Altının gram fiyatının yurt içinde dolar kurundan bulduğu destekle 217 liraya kadar yükselebileceğini ifade eden AA Finans Analisti İslam Memiş, olası geri çekilmelerde ise 210 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

ALTIN FİYATLARI Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 primle 215,3 liradan tamamladı. Bugüne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 215,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 352 lira, Cumhuriyet altını da 1.441 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.246,1 dolardan işlem görüyor. ALTININ KAÇ AYAR OLDUĞU NASIL HESAPLANIR? Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).

22 ayarda gram başına 916 milyem (mg),

18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.

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