Altın fiyatları yükselişini bozmuyor! İşte 4 ekim 2018 tam, çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatların da bugün de küçük oranda bir yükseliş var. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 380,00 lira, Cumhuriyet altını 1.556,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 233,20 liradan işlem gördü. İşte 4 ekim altın fiyatları...

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramında yüzde 0,21 artışla 233,20 liradan tamamladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 233,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 233 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 233,20 liradan, bin 535 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 556 liradan, 212,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216,50 liradan, bin 500 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 520 liradan, 750 liradan alınan Yarım Ziynet 760 liradan ve 375 liradan alınan Çeyrek Ziynet 380 liradan satıldı. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



4 EKİM ALTIN FİYATLARI

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 233,00 233,20 (Alış Satış)

Cumhuriyet Ata Lira 1.535,00 1.556,00 (Alış Satış)

22 Ayar Bilezik(Gr.) 212,50 216,50 (Alış Satış)

Lira(Tam) Ziynet1.500,00 1.520,00 (Alış Satış)

Yarım Ziynet 750,00 760,00 (Alış Satış)

Çeyrek Ziynet 375,00 380,00 (Alış Satış) (AA-İHA)

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