Altın fiyatları: Zirvelerde gezen altında son durum… İşte 19 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın son dönemlerde hızlı bir yükseliş halinde. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını an be an merak ediyor. Çeyrek altın bugüne 297,32 alış fiyatıyla 304,04 TL satış fiyatıyla başladı, işte 19 Mayıs tarihli altın fiyatlarına dair detaylar...

Altın fiyatları son günlerin en popüler konularından biri olarak dikkat çekiyor. Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte 19 Mayıs tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları…

19 Mayıs tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 183 lira bandında ilerliyor. 19 Mayıs Cumartesi günü gram altın 184,36 liradan alınırken 184,41 liradan satılıyor. Çeyrek altın 291,85 lira alınırken 298,45 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.206,00 liradan alınıp 1.218,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM…

19 Mayıs tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 186 lira bandında ilerliyor. 19 Mayıs Cumartesi günü gram altın 186,60 liradan alınırken 186,73 liradan satılıyor. Çeyrek altın 297,32 lira alınırken 304,04 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.227,00 liradan alınıp 1.239,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.