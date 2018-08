Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün de arttı! İşte güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün de yüksek seyirde devam ediyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? ekonominin gündeminde. ABD ile olan yaptırım geriliminin etkileri sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.413,00 lira oldu. Ayrıca borsa günün ilk yarısında yüzde 1,42 değer kazanarak 98.348,51 puana çıktı ve altının onsu 1.214,73 dolar seviyesinde... İşte 9 Ağustos 2018 güncel altın fiyatları

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları düğün sezonunun da gelmesi ile sıkça araştırılıyor. Amerika yaptırım gerilimi sonrası fiyatlar rekora koşuyor. Bir önceki kapanışa göre yükseliş sergileyen altın fiyatlarında son durum nasıl? 9 Ağustos Perşembe yani bugün altın fiyatında Kapalıçarşı’da altının gramı 211,57’den alınırken 211,64 lira civarından satılıyor.

9 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 211,57 liradan alınırken, 211,64 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın ise 327,28 liradan alınırken 334,93 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın da 652,51'den alınırken 669,86 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1358,00 liradan alınıp 1370,00 liradan alıcı buluyor.

ALTININ ONSU 1.214,73 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,49, bileşik getirisi yüzde 22,64 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,2896, dolar/yen paritesi 111,15 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,3900 liradan, avro 6,2600 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.214,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,21 dolardan işlem görüyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA 98.348,51 PUANA ÇIKTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,42 artarak 98.348,51 puana yükseldi. Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00’e kadar, önceki kapanışa göre 1.374,65 puan değer kazandı. Dün, 96.973,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.312,21 puan ve yüzde 1,35 azalışla 95.661,64 puandan başladı. Endeks en düşük 95.408,69 puanı, en yüksek ise 98.641,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 1,71, teknoloji endeksi de yüzde 2,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden 231’i değer kazandı, 117’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Garanti Bankası,ve Kardemir (D) oldu.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NASIL DEĞERLENİR?

Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bu durum altın fiyatlarını etkileyen en basit durumken altın fiyatlarının yükselmesinin ana nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz :

Küresel ve yerel enflasyon

Enflasyon; fiyat genel seviyesinde oluşan artışı gösteren ölçüt olarak tanımlanır. Eğer enflasyon yüksek ise paranızın alım gücü düşer. Küresel enflasyonda da para biriminin alım gücü düşüş gösterir. Bu durumda altın fiyatları her zaman yükseliş trendi içinde olmuştur. Para biriminin alım değeri düştüğü için altın fiyatları artar ve siz paranızla aynı miktarda altın alamazsınız. Bu nedenle küresel ve yerel enflasyon altın fiyatlarının en büyük düşmanıdır.

Küresel likitide

Likitide borsa programlarında sürekli duyduğumuz bir terimdir. Likitide; nakit akışı anlamına gelen bir borsa terimidir. Likitidenin artış göstermesi altın fiyatlarını doğrudan etkiler ve altın fiyatları yukarı doğur bir trend içine girer. Altın miktarı sabit iken altın maliyetinin artmış olması ve piyasa da paranın daha fazla olması altın fiyatlarının artmasına neden olacaktır. Bu nedenle küresel likitide altın fiyatlarını doğrudan etkileyen bir etkendir.

Altın stok durumu

Dünya üzerinde belirli miktarlarda altın stoğu mevcuttur. Yeni altın kaynakları bulunmadığı dönemlerde mevcut stok azalma gösterir ve altın fiyatları bu dönemde olağanüstü artış gösterir. Bu durum genelde düğün mevsimi olarak bilinen yaz aylarına girmeden ortaya çıkar. Bu dönemde altın alımları dünya genelinde en yüksek derece de gerçekleştiği için altın fiyatları muazzam derece de artış gösterir.

Küresel Riskler

Altın bir yatırım aracı olarak her devirde değerini koruyan ve zarar ettirmeyen bir meta olduğu için tercih edilir. Ancak altın fiyatlarını etkileyen ve altın fiyatlarının yükselmesine neden olan küresel risklerdir. Altın en kolay nakite çevrilebilen ve dünyanın her yanında işlem gören bir cevher olduğu için her insan yatırım amacı olarak altın satın alır. Özellikle küresel risklerin, savaşların olasılığının artması ile insanlar döviz fiyatlarına güvenmeyip nakitlerini altına çevirerek altın satın alırlar. Altın satın alımları piyasa da altın daralmasına neden olur ve altın fiyatlarının aşırı derece de artmasına neden olur.

Reel faiz oranları

Reel faiz ; elde tutulan para nın elde tutulmasının maliyeti olarak bilinir. Bu nedenle elinizde tuttuğunuz altının da elde tutulma maliyeti mevcuttur.Özellikle küresel reel faizler arttığında yerel reel faizler de artış gösterir. Bu durumda insanlar ve yatırımcılar nakitlerini altına çevirerek nakit tutma maliyetini ortadan kaldırmak ister. Nakitlerin altına çevrilmesi işlemleri piyasa da altının azalmasına ve doğrudan fiyatlarının artmasına neden olur.