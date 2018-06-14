Altın fiyatları bugün yükselişte: 14 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

14 Haziran 2018 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün kaç lira? Gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 194,6 liradan tamamladı. İşte 14 Haziran Perşembe günü günü çeyrek altın fiyatları...

14 Haziran Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yükselişe geçen altın fiyatları ne kadar oldu? Altın kaç lira? Altının gramı 192– 193 lira bandındaki hareketine devam ediyor. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da fiyatlar ne durumda? 2017 Kasım ayında yükselişe başlayan altın fiyatları 2018 Mart ayı sonlarında rekoru gördü ve halen yükselişini sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz artırmasına karşın 1.300 doların üzerini test eden altının ons fiyatı ise şu

dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 1.302 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararının altının ons fiyatını olumsuz etkilemediğini belirterek, Fed’in dün faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2.00 aralığına yükselttiğini, 25 baz puanlık artışın piyasaların beklediği gibi gerçekleştiğini, Fed'in bu yıl için 2 kez daha faiz artırmasının beklendiğini kaydetti. Fed’in faiz kararından olumsuz etkilenmeyen ons altın fiyatının 1.300 doların hemen üzerinde işlem gördüğünü ifade eden Memiş, “Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Draghi'nin açıklamaları piyasalar için daha önemli olacaktır. Draghi'nin de Fed gibi şahin tonda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bugün altının ons fiyatı 1.297-1.315 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyebilir.” ifadelerini kullandı.

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde harekete eden altının gram fiyatı, günü önceki

kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 194,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne sınırlı değer kazancıyla başlamasının

ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 194,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı’da çeyrek altın 320 lira, Cumhuriyet altını da 1.305 liradan satılıyor.

ALTININ KİLOGRAMI DA YÜKSELDİ

Altın piyasasında, 10 işlemde 44 milyon 70 bin 678,92 liralık ve 14 işlemde 22 milyon 5 bin 648,39 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 945 bin 659,91 liralık işlem hacmi görüldü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden,İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.



Dünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 188.950,00 1.297,20 1.063,30

En Düşük 193.000,00 1.292,00

En Yüksek 194.800,00 1.298,85

Kapanış 193.600,00 1.295,00

Ağırlıklı Ortalama 193.953,45 1.293,79

İşlem Miktarı (Kg.) 227,22 529,03

İşlem Sayısı 10 14

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 44.070.678,92 22.005.648,30

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 756,25

Toplam İşlem Adedi 24

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.982,75

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.977,70

Altın Endeksi Değişim (%) -0,17