Altın fiyatlarında ciddi fark! Altın bugün ne kadar kazandırdı?

Altın fiyatlarında son bir yıldaki fark dikkat çekti. Çeyrek altında geçtiğimiz sene bugünün fiyatlarıyla, bugünün fiyatları karşılaştırıldığında %60'ın üzerinde bir yükseliş gözlemlendi. Altın birikimi yapanların altınları bir senede %60'dan fazla değer kazandı. İşte çeyrek ve gram altında son durum...

Altın fiyatları 2018 yılının 2. döneminde yükselişi ile altın biriktirenleri sevindirdi. Geçtiğimiz sene bugün (25 Eylül) Çeyrek altın 233,08 liradan alınırken 238,91 liradan satılıyordu. Bugün çeyrek altın 380,43 TL üzerinden alınırken, 389,59 TL'den satılıyor. BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Altının gram fiyatı alış olarak 237,59 lira, satış olarak 237,68 lira dolaylarında seyrediyor. Bugün çeyrek altın 380,43 TL üzerinden alınırken, 389,59 TL'den satılıyor. TAM ALTIN, YARIM ALTIN, REŞAT ALTIN FİYATI NE KADAR Tam altın fiyatı, alış 1549.52 lira, satış 1565.18 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta, 18 Eylül'de 1611.79 liradan satıldı. Yarım altın, alış 759,11 lira, satış 779,82 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 18 Eylül'de 1611.79 liradan satıldı. Reşat altın, alış 1.607,47 Türk Lirası, satış 1.627,95 lira. Bir önceki hafta, 18 Eylül'de 1608.21 liradan satıldı. İLGİLİ HABER Altın fiyatlarında son durum ve güncel fiyatlar...

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