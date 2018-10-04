Altın fiyatlarında dalgalı seyir! İşte 4 Ekim güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları sık sık düşüş ve yükseliş gösteriyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte 4 Ekim güncel altın fiyatları...

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın yatırım yapmak için en güvenli limanlardan biri..Altın bozdurma dönemi olarak kabul edilen bu dönemler de altın almaktan kaçınılıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,50 lira oldu. İşte güncel altın fiyatları…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 237,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,50 liradan, bin 564 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 585 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 528 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 548 liradan, 764 liradan alınan Yarım Ziynet 774 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satıldı.

İHA