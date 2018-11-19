Altın fiyatlarında düşüş! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından dengelendi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 azalışla 209,30 liradan tamamladı. Peki bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları...

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın almak ve yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündeminde bu soru var. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 342,00 lira, Cumhuriyet altını 1.399,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 209,30 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI TOPARLANIYOR

Cuma günü, dolar kurundaki değer kayıplarına karşın, ons altındaki yükselişlerden bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 primle 210,1 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 209,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 343 lira, Cumhuriyet altını da 1.405 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altın fiyatlarında toparlanmaların görülebileceğini belirterek, bugün altının ons fiyatının 1.218-1.228 dolar aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydetti.Memiş, bugün veri gündeminin zayıf olduğuna değinerek, teknik açıdan gram altında 208,5 liranın destek, 213 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

19 KASIM ALTIN FİYATLARI:

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA