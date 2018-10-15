Altın fiyatlarında güncel durum… Düşüş yaşayan çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?

Yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son günlerde bir miktar düşüş gözlendi, işte haftanın ilk gününde altın fiyatlarına dair tahminler...

Altın fiyatlarında güncel rakamlar hem altın yatırımcısı tarafından hem de altın almayı planlayanlar tarafından merak ediliyor. Altının gramı haftanın son gününde 231 lira seviyelerinde dengelenirken, çeyrek altın fiyatı merak konusu oldu. İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 15 EKİM

Gram altın: Bu sabah saatlerinden itibaren 231,07 TL’den alınırken, 231,10 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın: 371,58 TL’den alınan çeyrek altın, 380,54 TL’den satılıyor.

Yarım altın: 740,83 TL’den alınırken, 760,44 TL’den satılıyor.

Tam Altın: 1.535 TL alış fiyatı, 1.558 TL ise satış fiyatı.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATMIŞI?

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında bugün dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek, “Dışsal nedenler altının ons fiyatında, içsel nedenler altının gram fiyatında sert kırılmalara neden olabilir.” dedi.

Teknik olarak altının ons fiyatının 1.225 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda yükselişlerde 1.250 doların gündeme geleceğini ifade eden Memiş, aksi halde geri çekilmelerde 1.207 dolar seviyesinin izleneceğini kaydetti.

Memiş, ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’ın bugünkü duruşmasının döviz kurları ve altının gram fiyatı üzerinde etkili olabileceğine işaret ederek, “Bugün Brunson davası sonrası altının gram fiyatı, ya 220 lirayı ya da 270 lirayı hedef olarak belirleyebilir.” dedi.