Altın fiyatlarında güncel durum… En çok tercih edilen gram ve çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları birçok kişi için yatırım anlamına gelirken, kültürümüzde hediyeleşme konusunda da büyük bir pay sahibi oluyor. Altın fiyatlarındaki son rakamlar vatandaşlarca merak ediliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son haftalarda önceki aylara nazaran gözle görülür bir düşüş görülüyor. İşte 20 Kasım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. Son dönemde düşüş yaşayan altında, gram fiyat bugün, 209,25 TL alış, 209,29 TL satış olarak görülüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 20 KASIM

Çeyrek altın 20 Kasım tarihinde, 334,85 TL’den alınıp, 342,48 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 209,22 TL’den alınırken 209,29 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.383,00 TL’den alınırken, 1.404,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 667,60 TL’den alınıyor ve 684,95 TL’den satılıyor.

EKONOMİDE GÜNCEL GELİŞMELER

1) TÜRKAKIM'DA DENİZ BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da tören düzenlendi. İki lider proje hakkında açıklamalarda bulunurken, Rusya ve Türkiye'nin enerji alanında yaptığı iş birliğinin altını çizdi.

2) İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen 1000 liralık ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiğini belirterek, yeni yılda ikramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep etti.

3) SATIŞLAR DÜŞTÜ CİRO ARTTI

TÜİK, eylül ayı perakende satış endeksi verilerine göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9 arttı.

4) DOLAR NE KADAR OLDU?

Piyasa genel olarak sakin bir günü geride bırakırken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu havaya paralel yönünü aşağı çeviren dolar/TL, 5.3070 seviyesine kadar geriledi.

Bankacılar TL'ye yön veren önemli bir haber akışının olmadığını ancak gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazancının TL'ye de yansıdığını belirtti.

Bir bankacı, “Gelişmekte olan ülke para birimleri genel olarak bugün iyi performans gösterdi. TL de onlara paralel hareket etti. Genel eğilime baktığımızda ABD ile ilişkilerin olumlu seyretmesi TL'de iyimserlik yaratıyor. Öte yandan petrol fiyatlarının düşmesi pozitif. Cari dengenin son dönemde fazla veriyor olması da içeride döviz talebini azaltıcı bir unsur olarak TL'ye destek oluyor” dedi.