Altın fiyatlarında güncel rakamlar: Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 18 Eylül sabah saatleri itibariyle gram altın 243,60 liraya, çeyrek altın 397,61 liraya satılıyor. İşte güncel altın fiyatları...

Son birkaç aydır yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdüren altın fiyatları zaman zaman düşüşler de yaşıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta hareketli anlar yaşasa da bu hafta yatay bir seyir izliyor. Yatırımcısı tarafından merak edilen 18 Eylül güncel altın fiyatları haberimizde…

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı alış olarak 243,87 lira, satış olarak 243,90 lira dolaylarında seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın 388,59 liradan alınırken 397,61 liradan satılıyor. Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatları 18 Eylül sabahına 774,75 TL alış, 795,22 satış rakamıyla başladı. Yarım altın 22 ayar olup 3,608 gram gelmektedir. Cumhuriyet altınlarından olan yarım altın “1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” gereği, ağırlıkta, ayarda ve kalitede güveni ve standardı sağlamak üzere sadece Darphane tarafından üretilir. Bugün yarım altının fiyatı 780 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet Altını veya çeşitleri olması itibarıyla Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır. Cumhuriyet altını fiyatı bugün 1.590 lira.