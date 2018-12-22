Altın fiyatlarında hafta sonu durumu! Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları 2018 boyunca yükseliş ve düşüşler ile değişmesine rağmen Aralık ayında ve bugün de durgun şekilde seyretti. Çeyrek altın fiyatı 348 lira civarında kalmaya devam ederken, yarım altın fiyatı 696 liradan alıcı arıyor. İşte altın fiyatlarında hafta sonu durumu...

Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında birkaç liralık bir değişim oldu fakat altın fiyatları yatay bir seviyede seyrediyor. Güncel altın fiyatlarında ufak değişimler gözleniyor. Çeyrek altın fiyatı 348 lira civarında kalmaya devam ederken, yarım altın fiyatı 696 liradan alıcı arıyor. İşte hafta sonunda altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI HAFTA SONU NE DURUMDA?

Çeyrek altın 22 Aralık tarihinde, 340,73 TL’den alınıp, 348,49 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 213,31 TL’den alınırken 213,36 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.409,00 TL’den alınırken, 1.431,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 679,33 TL’den alınıyor ve 696,97 TL’den satılıyor.

BU HAFTA ALTIN KAYBETTİRDİ BORSA KAZANDIRDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,47, altın yüzde 0,37 değer kazanırken, dolar yüzde 1,71, avro yüzde 0,35 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.583,49, en düşük 89.567,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,47 artışla 91.860,75 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 215,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,35 kazançla 1.436,00 lira oldu. Geçen hafta 350 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 351,00 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 1,71 azalışla 5,3010 liraya, avro da yüzde 0,35 değer kaybıyla 6,0630 liraya geriledi. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,76 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile “Borçlanma Araçları Fonları” oldu.