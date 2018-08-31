Altın fiyatlarında hareket sürüyor: Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar gibi sorular altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları bir süredir yükselişini sürdürüyor ancak son günlerde altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı, gram altın 260 liraya ulaştı. İşte 31 Ağustos tarihli altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları birçok değişimden etkileniyor Dolar ve Euro’daki artış sonrası altın fiyatları da yakından etkileniyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünün en çok merak edilenleri arasında… 1.75 grama denk gelen çeyrek altın 421,09 liradan işlem görüyor…

ALTIN FİYATLARI 31 AĞUSTOS

Çeyrek altın 410,63 liradan alınırken 421,09 liradan satılıyor. Gram altın 260,43 liradan alınırken 260,54 liradan satılıyor. Yarım altın 818,69 liradan alınıp, 842,19 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.690,00 liradan alınıp 1.710,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardı.