25 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları: Altın fiyatlarında hareketlilik durdu!

Her gün olduğu gibi 25 Kasım Pazar günü de altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Yatırımcısının anlık olarak takip ettiği çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları son günlerde hareketliliğini geride bıraktı. 25 Kasım Pazar günü gram altın 207,82 TL’den alınırken, 207,92 TL’den satılıyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel rakamlar…

25 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 24 Kasım tarihinde, 332,74 TL'den alınıp, 340,32 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 207,82 TL'den alınırken 207,92 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.379,00 TL'den alınırken, 1.400,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 663,41 TL'den alınıyor ve 680,65 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

GEÇEN HAFTA ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,86’lık düşüşle 208,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,85’lik azalışla bin 392 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,14’lük azalışla 5,2800 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,59’luk düşüşle 5,9960 lira oldu. Geçen hafta 6,8840 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,44’lük düşüşle 6,7850 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,58’lik değer kaybıyla 5,3070 liradan alıcı buldu.