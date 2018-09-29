Altın fiyatlarında hareketlilik var mı? Yatırımcıların takip ettiği çeyrek ve gram altın…

Altın fiyatlarında düşüş ya da artış var mı? Yatırım amacıyla çokça tercih edilen altın ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını hızlandırmaya devam ediyor. Ülkemizde yatırım ve hediyeleşmek için kullanılan altın fiyatları son dakika olarak anlık değişmeye devam ediyor. 29 Eylül altın fiyatlarındaki son durum ne?

Altın fiyatları gündemden düşmüyor. Vatandaşların gram altın ile ilgili araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Gram, çeyrekten sonra en çok benimsenen tür olmakla birlikte, artan fiyatlar sonucunda yavaş yavaş çeyreğin önüne bile geçmesi tahmin ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

İnişli ve çıkışlı bir grafik çizen altın dün düşüş gerçekleştirdi. Dün altın fiyatlarında düşüş görülmüş bunun üzerine milyonlarca vatandaş “çeyrek altın ne kadar” sorusunu aramıştı. Altına yatırım yapacak olan vatandaşlarımız için tüm detayları haberimizde derledik.

GRAM ALTIN: Gram altın bugün, 231,93 liradan alınırken, 232,03 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek, 366,31 liradan alınırken, 374,83 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Bu sabat itibariyle alış fiyatı 730,33 TL. Satış fiyatı ise 749,67 TL

TAM ALTIN: Cumartesi sabahı itibariyle alış fiyatı rakamı 1.051,77 TL

CUMHURİYET ALTINI: 1.505,00 TL’den alınırken, 1.525,00 TL’den satılıyor.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.