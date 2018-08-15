Anlık altın fiyatları! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Öğleden sonra altın kaç lira?

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve yarım altın fiyatı kaç lira? soruları Dolar ile birlikte ekonominin araştırma konularının başında geldi. ABD ile olan yaptırım geriliminin etkileri sürse de çok hızlı yükseliş trendi durmuş gibi görünüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram 235,12 TL'den alınıp 235,16 TL'den satılıyor. Ajansların geçtiği altın haberleri ve 15 Ağustos 2018 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüyor! Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları düğün sezonunun da gelmesi ile sıkça araştırılıyor. Amerika ile olan yaptırım gerilimi sonrası hem dolar hem de altın fiyatları rekorlar kırmıştı. İşte 374 TL sınırına dayanan çeyrek altın ve Kapalıçarşı’da küçük ve büyük altın fiyatları…

15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ATIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı 235,12 TL den alınıp 235,16 liradan sayılıyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın bugün 363,36 TL”den alınıp 373,04TL'den satılıyor.



YARIM ALTIN KAÇ LİRA?

Yarım altın bugün 724,46'den alınırken 746,08 TL'den satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1500,00 TL'den alınıp 1530,00 TL'den satılıyor

ALTIN YÜKSELDİ TALEP YARI ÇEYREĞE

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle düğün, nişan gibi özel günlerde tercih edilen çeyrek yerine tüketiciler gram altına yöneldi. Son iki hafta içinde altın bozdurmaya gelenler bir hayli fazla olduğuna dikkat çeken kuyumcular, nakit sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Dolar kurundaki artışlar nedeniyle piyasada yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da yükseltti. 400 liraya geçen çeyrek altın, vatandaşları alternatif arayışına yönlendirdi. Birikimi olanlar ise kuyumcunun yolunu tutup altını bozdurdu. Çeyrek, yarım ve tam altın satışlarının düştüğünü ve bozdurmaların arttığını söyleyen kuyumcular, bozdurmalar fazla olduğu için TL sıkıntısı çektiklerini söyledi.

“GRAMAJ AZALTILIP, FİYATLAR DÜŞÜRÜLMEYE BAŞLANDI”

Kuyumcu Mustafa Yalçıntaş, “Vatandaşlar altın alımından çok satışına yöneldi. Şu anda piyasada çok büyük altın satışı var. Altın bozdurulmasından dolayı TL sıkıntısı yaşıyoruz. Çeyrek altının fiyatının artması vatandaşları gram altına yönlendirdi. Yarı çeyrek ve gram altına talep arttı. Çeyrek, yarım ve tam altın alımları azaldı” dedi.

22 ayar 1 gram altına talebin arttığını belirten Yalçıntaş, “İnsanlar genelde altın almadığımızdan şikayetçi ama çok fazla bozdurmalar olduğu için çok büyük bir TL sıkıntısı var. Geçen hafta çeyrek altın 330 lira civarındaydı şimdi 400 liranın üzerinde, 22 ayar 1,25 gram iar çeyrek altın ise 205 liraydı 250 liraya çıktı. 0,62 santim yarı çeyrek ise 2 hafta önce 120 liraydı şimdi 155 liraya kadar yükseldi. Ayrıca 22 ayar 1 gram altın talepleri de arttı. Bu altın geçen hafta 195 liraydı, 230 liraya alıcı buluyor. İnsanlar genelde 1 gram 24 ayar altına yöneldi, şu anda 255 liradan satılıyor. Yarı çeyreğe de talep var o da 155 lira, iki hafta önce bu altın 120 liraya satılıyordu. Gramaj azaltılıp, fiyatlar düşürülmeye başlandı. Vatandaşlar 1 gram, 1 buçuk gram altınlara yöneldi” diye konuştu.

“1 GRAMLIK 215 LİRAYA SATILAN ALTIN TERCİH EDİLİYOR”

Altın bozdurmaya para yetiştiremediklerini söyleyen Kuyumcu Ertan Tunçbilek ise,”Fiyatların aşırı yükselmesinden dolayı şu anda satış ağırlıklı çalışıyoruz. Alışlar o kadar fazla değil, altın bozdurmaya para yetiştiremiyoruz. Çeyrek altın 400 liranın üstüne çıktı. Ama insanlar genelde 1 gramlık 215 liraya satılan altını tercih ediyor. Onun dışında 24 ayar 1 gram has altın var 235 liraya satılan o da talep görüyor” ifadelerini kullandı.

“ACELE ETMEMEK GEREKİYOR”

Vatandaşlara şu anda acele etmeyip beklemeleri tavsiyesinde bulunan Tunçbilek, ” Tüketici, acele ederse yüksek fiyattan altın almış olurlar. Bugün itibariyle altın fiyatları da döviz kuru gibi düşüşe geçti. Vatandaşlar artık çeyrek altın yerine gram altını tercih ediyor. Çeyreğin üçte biri değerinde 0,63 santimlik altın çıktı bunlar talep görüyor” dedi.

“DÜKKAN KİRALARINI TL’YE ÇEVİRDİK”

Dolar üzerinden alınan dükkan kiralarını TL’ye çevirdiklerini söyleyen Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş da, “Altın fiyatlarının artışıyla vatandaşın taleplerini karşılamak için çeyreğinde daha düşük gramajlısını yani dörtte bir oranında gram altın olarak çeyrekler üretildi. Daha önceden kuyumcu dükkanlarının kiraları dolar üzerinden alınıyordu. Biz bunları TL’ye çevirdik. Vatandaşlar da illa yatırım düşünüyorlarsa dolarlarını altında değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Tüketiciye kolaylık olsun diye işçilikte yüzde 50 indirime gittik” diye konuştu.

DHA-

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI (İHA)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 233,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234 liradan, bin 540 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 561 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 505 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 525 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan Çeyrek Ziynet 381 liradan satılıyor.

(İHA)

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

YURT İÇİ PİYASALAR İSTİHDAM VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar hareketlenen veri takvimine bağlı olarak hareketlenirken, yurt içinde bugün açıklanacak iş gücü istatistikleri takip edilecek. ABD’de dün pay piyasaları 4 günlük düşüşünü sonlandırarak yükselişe geçerken, dolar endeksi yaklaşık 14 ayın zirvesinde dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,85-2,90 bandındaki dalgalı seyrini sürdürdü. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşına ilişkin açıklamalarına ara vermesinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, bugün sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Avrupa tarafında, Brexit müzakereleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, İngiltere tarafından gelen açıklamalar tedirginlikleri artırdı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Avrupa Birliği'nin (AB) tutum değiştirmemesi halinde Brexit konusunda herkesin kaosa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Dün açıklanan Avro Bölgesi 2’nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,2 ile beklentileri aşmasına karşın, Almanya’da büyümenin yüzde 2 ile beklentilerin altında kalması ve enflasyonun yatay seyretmesi sonrası borsalarda karışık bir seyir izlendi.

Almanya’da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Bugün Çin’de açıklanan konut fiyatlarındaki artışa karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,7 değer kaybetti. Altının ons fiyatı ise Ocak 2017’den bu yana ilk kez 1.190 doların altına geriledi. Yurt içinde, ABD ile diplomatik ilişkiler gündemi meşgul ederken bugün açıklanacak konut satışları ve iş gücü istatistikleri takip edilecek. Dün döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 artışla 93.419 puandan tamamladı. Yurt içi piyasalar kapandıktan sonra ABD piyasalarında düşüşünü sürdürerek günü 6,3589’dan tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,30 seviyesine kadar geriledi. Analistler, veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerinin tüketicileri, finansal kesimi ve reel sektörü rahatlatacak bir içeriğe sahip olduğunu, dolayısıyla banka ve şirket hisselerinin pozitif etkilenmesini beklediklerini söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500-95.500 bandının izleneceğine değinen analistler, dolar/TL’de ise 6,50’nin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satışları

11.30 İngiltere, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

16.15 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, haziran ayı işletme stokları